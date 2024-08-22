Перші три дрони збили в Подольську, де розташований центральний архів міноборони Росії, приблизно за 10 кілометрів від Московської кільцевої автодороги. Решту сім БпЛА, що потрапили до Підмосков'я, було уражено протягом години.

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Чи існують "чотири кільця оборони"

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, що важливість цієї новини не в тому, що БпЛА взагалі долетіли фактично до Москви – такі "інциденти" були й раніше. Значення має те, що система ППО Москви, з її "чотирма кільцями оборони" й досі не може впоратись з дронами.

Важливо! Попередня масова атака дронів на Підмосков'я сталася рівно рік тому. Тоді міноборони Росії стверджувало, що ППО вдалося запобігти атаці двох БпЛА на Москву.

Наразі багато російських пропагандистів переконують, що таким чином переслідується мета "промацати засоби ППО в Московському регіоні. Зокрема на майбутнє, на випадок початку повномасштабної війни з НАТО".

Нема вже що мацати. Дрони спливли на інформаційну поверхню лише з черговим скороченням підлітного часу саме до Москви. Путін, нагадаємо, починаючи війну з Україною 10 років тому, хотів його збільшити, а вийшло навпаки,

– підсумували в Центрі стратегічних комунікацій.

До слова, тієї ночі в російських містах Брянськ та Бєлгород також лунали вибухи. Росіяни традиційно заявили, що нібито постраждалих та руйнувань немає, проте оперативні та екстрені служби працювали на місці.