Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито російські військові протягом години виявили та збили 7 безпілотників, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Брянську

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що в Брянську "бахнуло знатно" та публікують кадри, на яких чутно звуки вибухів.

Гучно в російському Брянську: дивіться відео

Традиційно губернатор Богомаз заявив, що нібито постраждалих та руйнувань немає, проте оперативні та екстрені служби працювали на місці.

Яка ситуація в Бєлгороді

У російському Бєлгороді після оголошення повітряної тривоги також почули вибухи. Росіяни вже навіть показують нібито "уламки збитих повітряних цілей", проте губернатор Гладков ситуацію ніяк не коментував.

Буцімто уламки в Бєлгороді /фото росЗМІ

У російських пабліках писали, що працювало російське ППО, а також, що уточняють інформацію про наслідки на землі.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

Варто зауважити, що у Росії після операції ЗСУ в Курській області вирішили створити угруповання військ "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ". Воно буцімто буде захищати прикордоння та відбивати атаки.