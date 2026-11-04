Пылала крыша дома: из-за атаки дронов в двух районах Киева фиксируют последствия

О первых последствиях падения обломков беспилотников сообщил на своем телеграм-канале Виталий Кличко.

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Последствия атаки в столице

На место сразу же выехали спасатели и экстренные службы города.

Известно, что в Святошинском районе обломки попали на территорию частного жилого сектора, поэтому огонь охватил крышу дома.

В то же время в Голосеевском районе сбитые части вражеского дрона упали на открытую местность, где также вспыхнул пожар.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, что после ночной атаки в ряде других областей также фиксируются последствия. В частности, Россия атаковала дронами энергетический объект на Волыни. Электричество в домах местных жителей к утру уже восстановили.

Россия наносила удары и по энергетике Тернопольской области, а также целенаправленно атаковала энергообъект в Кировоградской области.

Тем временем в Днепре россияне нанесли удар по предприятию. Там вспыхнул пожар, есть раненые. А в Одесской области оккупанты поразили объект энергетики и торговый центр.