Палав дах будинку: через атаку дронів у двох районах Києва фіксують наслідки

Про перші наслідки падіння уламків безпілотників повідомив у своєму телеграм-каналі Віталій Кличко.

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Наслідки атаки у столиці

На місця одразу вирушили рятувальники та екстрені служби міста.

Відомо, що у Святошинському районі уламки влучили на територію приватного житлового сектору, через що вогонь охопив покрівлю будинку.

Водночас у Голосіївському районі збиті частини ворожого дрона впали на відкриту місцевість, де також спалахнула пожежа.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що після нічної атаки у низці інших областей теж фіксують наслідки. Зокрема, Росія атакувала дронами енергооб'єкт на Волині. Світло у домівки місцевих на ранок уже повернули.

Росія била й по енергетиці Тернопільщини, а також цілилася в енергооб'єкт на Кіровоградщині.

Тим часом у Дніпрі росіяни вдарили по підприємству. Там спалахнула пожежа, є поранені. А на Одещині окупанти поцілили в об'єкт енергетики та ТЦ.