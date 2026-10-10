Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Каковы последствия атаки?

Среди пострадавших в Бучанском районе – женщина 1937 года рождения, у которой диагностировали острую стрессовую реакцию. Еще 2 человека получили осколочные ранения и ожоги. Все трое были доставлены в местную больницу.

Также в результате атаки загорелся частный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Всего за последние сутки в области повреждено 28 объектов, 24 из которых – частные домовладения. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах Киевской области.

В частности, в Бучанском районе повреждено 5 объектов: 3 частных домовладения, складское помещение и объект инфраструктуры.

В Фастовском районе повреждения получили 8 частных домовладений, а в Броварском районе – еще 10.

В Обуховском районе повреждены 4 объекта: 3 частных дома и объект инфраструктуры. Кроме того, удар по инфраструктурному объекту зафиксирован в Вышгородском районе.

Напомним, утром российские войска провели атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли 4 человека, в том числе ребенок.

Что еще 11 человек получили ранения, в том числе 14-летняя девочка и 12-летний мальчик, которые находятся в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое получили легкие ранения, а еще семеро имеют травмы средней тяжести. Четыре человека госпитализированы, пятеро получают амбулаторную помощь, еще двое проходят обследование.

В результате удара повреждены как минимум 26 жилых домов в Шевченковском и Вознесеновском районах города. Среди поврежденных зданий – 23 многоэтажки и 3 частных дома, причем 3 здания подверглись значительным разрушениям.

На местах попаданий продолжается поисково-спасательная операция, специалисты обследуют территории и устанавливают масштабы разрушений.