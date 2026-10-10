Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки атаки?

Серед постраждалих у Бучанському районі – жінка 1937 року народження, у якої діагностували гостру реакцію на стрес. Ще 2 людей зазнали уламкових поранень та опіків. Усіх 3 доправили до місцевої лікарні.

Також унаслідок атаки загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Загалом за останню добу в області пошкоджено 28 об’єктів, 24 з яких – приватні домоволодіння. Руйнування зафіксували одразу в кількох районах Київщини.

Зокрема, у Бучанському районі пошкоджено 5 об’єктів: 3 приватні домоволодіння, складське приміщення та об’єкт інфраструктури.

У Фастівському районі зазнали пошкоджень 8 приватних домоволодінь, а в Броварському районі – ще 10.

В Обухівському районі пошкоджено 4 об’єкти: 3 приватні будинки та об’єкт інфраструктури. Крім того, удар по інфраструктурному об’єкті зафіксували у Вишгородському районі.

Нагадаємо, уранці російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинули 4 людей, серед них дитина.

Ще 11 людей отримали поранення, зокрема 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик, які перебувають у стані середньої тяжкості. 2 постраждалих – у тяжкому стані, 2 зазнали легких поранень, а ще 7 мають травми середньої тяжкості. 4 людей госпіталізували, п’ятеро отримують амбулаторну допомогу, ще 2 проходять обстеження.

Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків у Шевченківському та Вознесенівському районах міста. Серед пошкоджених будівель – 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, причому 3 споруди зазнали значних руйнувань.

На місцях влучань триває пошуково-рятувальна операція, фахівці обстежують території та встановлюють масштаби руйнувань.