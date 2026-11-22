Оккупанты в очередной раз нанесли удар по Киевской области с помощью дронов / Getty Images
22 ноября днем российские войска провели атаку ударными беспилотниками по Белоцерковскому району Киевской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшая.
Об этом сообщили в ОГА.
популярные видео
Последствия попадания в Киевской области
В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В одном из частных жилых домов возник пожар. Еще один жилой дом поврежден взрывной волной.
На месте происшествия уже работают спасательные службы.
Ранее в тот же день российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Димере в Вышгородском районе. В результате попадания разрушен целый подъезд. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших, среди них – 18-летний парень. Также 11 человек, в том числе 2 детей, не выходят на связь. Работы по разбору завалов продолжаются.
Оккупанты уже пытаются оправдать очередное преступление против гражданских лиц. Пропагандисты публикуют сообщения о том, что дом в Димере разрушен якобы из-за работы украинской ПВО.
Россияне не впервые используют такую тактику после резонансных атак на гражданских. Чтобы снять с себя ответственность за убийство мирных людей, они распространяют фейковые сообщения о "работе ПВО".
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии