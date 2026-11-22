Про це повідомили в ОВА.

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Наслідки влучання на Київщині

Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається необхідна медична допомога.

В одному із приватних житлових будинків виникла пожежа. Ще один житловий будинок пошкоджено вибуховою хвилею.

На місці події вже працюють рятувальні служби.

Раніше цього ж дня російський безпілотник поцілив у п'ятиповерховий будинок у Димері, що у Вишгородському районі. Внаслідок влучання зруйновано цілий під'їзд. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих, серед них – 18-річний хлопець. Також 11 людей, зокрема 2 дітей, не виходять на зв'язок. Розбір завалів триває.

Окупанти вже намагаються виправдати черговий злочин проти цивільних. Пропагандисти публікують повідомлення, що будинок у Димері зруйновано нібито через роботу української ППО.

Росіяни не вперше використовують таку тактику після резонансних атак на цивільних. Щоб зняти з себе відповідальність за вбивство мирних людей, поширюють вкиди про "роботу ППО".