На це звернув увагу Центр протидії дезінформації.

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Як Росія бреше про атаку на Димер?

Підконтрольні Кремлю ресурси, зокрема ті, що працюють на українську аудиторію, стверджують, нібито під'їзд п'ятиповерхівки у Димері зруйнувався через роботу української ППО, яка збивала безпілотники над житловою забудовою.

Росіяни цинічно заперечують удар по багатоповерхівці у Димері / Фото ЦПД

Вкиди про "роботу ППО" Росія традиційно використовує після резонансних атак на цивільних.

Поширюючи подібні повідомлення, країна-агресорка намагається зняти із себе відповідальність за руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів.

Нагадаємо, що внаслідок удару ворожого дрона по п'ятиповерхівці в селищі Димер було зруйновано цілий під'їзд. Загинули 2 людини, серед них 18-річний юнак. Ще 4 людини, серед яких дитина, постраждали. Наразі рятувальники розшукують 11 людей, зокрема 2 дітей, які не виходять на зв'язок.