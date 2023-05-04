Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, этот инцидент показал, что у Украины лучше противовоздушная оборона, чем у России.

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Был ли Путин в Кремле во время атаки дронов

Геннадий Гудков объяснил, что есть несколько версий событий. Одна из них вроде бы принадлежит ВСУ и украинской стороне и свидетельствует о наличии дронов, которые могут лететь на большие расстояния и наносить правильные удары.

"Вполне возможно, что создано оружие, которое по крайней мере не военное, но может нанести психологически моральный удар противнику", – отметил он.

Вторая версия событий – организованная и спланированная провокация.

Почему там долго не говорили? Могли быть в шоке, не понимали, что произошло, как это могло быть, как эти аппараты преодолели все ПВО и ударили по самому Кремлю? Здесь могла быть пауза,

– заметил оппозиционер.

По его мнению, в первой версии вызывает сомнения маленький взрыв, никому не навредивший.

"Конечно, это не теракт, это война, но это даже не попытка ударить по Путину – Путин в 2 ночи никогда там не бывает", – подчеркнул Гудков.

Так что даже если это было спланировано, то точно, чтобы никому не навредить и максимально всех обезопасить.

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Мотивы "атаки" Кремля

Геннадий Гудков сообщил, что очень подозрительным является то, что попадание было неточным – флаг, развевающийся над куполом, после взрыва даже не загорелся.

"Вполне возможно, что небольшой взрыв, потому что дроны летели издалека и большой заряд просто не было возможности доставить", – добавил он.

По его мнению, пока стоит спрогнозировать, какая из версий правдива.

Может быть все, что угодно: и нагнетание страстей, и испытание новых систем получения к объектам, показать, что война может войти в каждый дом,

– сосредоточил внимание он.

Оппозиционер отметил, что этот случай демонстрирует, что война уже стучится в дверь московских квартир.

Угрожает ли что-нибудь Зеленскому

Российский оппозиционер отметил, что трудно поверить в версию, что россияне в ответ нанесут удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Вероятно, у Кремля был план убить главу государства еще в начале войны или заставить его уехать из Украины.

Если бы они могли это сделать, то уже бы это сделали. Если они этого не сделали, значит, они уже этого не могут,

– убежден он.

Гудков отметил, что сегодня ПВО Киева и Украины крепче противовоздушной обороны России.

К тому же, вероятно, россияне решили заявить о дроне в Кремле, чтобы опередить украинцев и не быть лузерами.

"Мне кажется, что это грамотная атака ВСУ, которая не будет иметь никаких последствий, поскольку у России нет таких средств для того, чтобы попытаться уничтожить резиденцию Зеленского или Верховную Раду", – добавил он.

Впрочем, россияне могут попытаться в ответ забросать Киев ракетами.

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