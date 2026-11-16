Закрывали аэропорты: в Москву летели десятки беспилотников

Как сообщила Росавиация, в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов, но около 22 часов вечера по московскому времени их сняли.

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Что происходит в Московской области

Пассажирские рейсы временно перенаправляли на запасные аэродромы или задерживали на неопределенный срок.

Работа противовоздушной обороны продолжается сразу в нескольких районах Подмосковья, в частности в Троицке, Воскресенске и вблизи Домодедово. Очевидцы сообщают о серии громких взрывов в небе над регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин постоянно обновляет данные о десятках якобы сбитых БПЛА. Спецслужбы проверяют места возможного падения обломков.

Напомним, что вечером 12 ноября российскую столицу также атаковала рекордное количество беспилотников, что привело к коллапсу в работе четырех главных аэропортов.

К слову, за восемь месяцев 2023 года аэропорты в России объявляли о плане "Ковер"из-за атак БПЛА 2860 раз, что в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. Из-за отмены и задержек 24 тысяч рейсов убытки авиакомпаний достигли 275 миллиардов рублей.