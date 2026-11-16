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Закривали аеропорти: на Москву летіли десятки безпілотників

Софія Рожик
Атака дронів на Москву

Атака на Росію / Монітори, росЗМІ

Увечері 16 листопада російську столицю та область атакували численні ударні безпілотники. У регіоні оголошували план "Килим", а в небо піднімали гелікоптери для перехоплення повітряних цілей.

Як повідомила росавіація, в аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський запроваджували тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків, але близько 22 години вечора за московським часом їх зняли.

 
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Пасажирські рейси тимчасово перенаправляли на запасні летовища або затримували на невизначений термін.

Робота протиповітряної оборони триває одразу в кількох районах Підмосков'я, зокрема в Троїцьку, Воскресенську та поблизу Домодєдово. Очевидці повідомляють про серію гучних вибухів у небі над регіоном.

Мер Москви Сергій Собянін постійно оновлює дані про десятки нібито збитих БпЛА. Спеціальні служби перевіряють локації можливого падіння уламків.

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Нагадаємо, що увечері 12 листопада російську столицю також атакувала рекордна кількість безпілотників, що спричинило колапс у роботі чотирьох головних аеропортів.

До слова, за вісім місяців 2026 року аеропорти в Росії оголошували план "Килим" через атаки БпЛА 2860 разів, що у 4,5 раза більше, ніж торік. Через скасування та затримки 24 тисяч рейсів збитки авіакомпаній сягнули 275 мільярдів рублів.

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