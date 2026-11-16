Закривали аеропорти: на Москву летіли десятки безпілотників

Як повідомила росавіація, в аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський запроваджували тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків, але близько 22 години вечора за московським часом їх зняли.

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Що відбувається у Московській області

Пасажирські рейси тимчасово перенаправляли на запасні летовища або затримували на невизначений термін.

Робота протиповітряної оборони триває одразу в кількох районах Підмосков'я, зокрема в Троїцьку, Воскресенську та поблизу Домодєдово. Очевидці повідомляють про серію гучних вибухів у небі над регіоном.

Мер Москви Сергій Собянін постійно оновлює дані про десятки нібито збитих БпЛА. Спеціальні служби перевіряють локації можливого падіння уламків.

Нагадаємо, що увечері 12 листопада російську столицю також атакувала рекордна кількість безпілотників, що спричинило колапс у роботі чотирьох головних аеропортів.

До слова, за вісім місяців 2026 року аеропорти в Росії оголошували план "Килим" через атаки БпЛА 2860 разів, що у 4,5 раза більше, ніж торік. Через скасування та затримки 24 тисяч рейсів збитки авіакомпаній сягнули 275 мільярдів рублів.