В сети показали момент попадания дронов по мосту через реку Миус в России

Как сообщает аналитическое сообщество Exilenova+, обнародованные видеозаписи демонстрируют прямое попадание по конструкциям автомобильной переправы.

Adv

популярные видео

Что известно об ударе по мосту

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сначала заявлял об атаке дронов и якобы обычном падении обломков на дорожное полотно на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе.

Помимо самого моста, в зоне поражения также пострадала строительная техника, в частности два гусеничных крана, а движение транспорта на магистрали временно перевели в реверсивный режим.

К слову, позже глава региона распространил еще одно сообщение о падении обломков беспилотника, которое на этот раз зафиксировали на территории электрической подстанции Сулин в Миллеровском районе Ростовской области.

Трасса Р-280 служит одним из главных наземных коридоров для обеспечения российской группировки войск и соединяет территорию России с временно оккупированными регионами Украины. Переправы через реку Миус играют решающую роль в транспортировке военной техники и боеприпасов.

Реклама

Внимание, нецензурная лексика! Удар по мосту через реку Миус: смотрите видео

Как уже сообщалось, движение "Мариуполь Спротив" относило автомобильные и железнодорожные переправы через Миус к "списке 30 стратегических мостов ", повреждение которых способно существенно парализовать логистику армии врага на южном направлении.