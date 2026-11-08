У мережі показали момент влучання дронів по мосту через річку Міус у Росії

Як повідомляє аналітична спільнота Exilenova+, оприлюднені відеозаписи демонструють пряме влучання по конструкціях автомобільної переправи.

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Що відомо про удар по мосту

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар спочатку заявляв про атаку дронів та нібито звичайне падіння уламків на дорожнє полотно на 97-му кілометрі траси Р-280 у Неклинівському районі.

Окрім самого моста, у зоні ураження також зазнала пошкоджень будівельна техніка, зокрема два гусеничні крани, а рух транспорту на магістралі тимчасово перевели в реверсний режим.

До слова, згодом очільник регіону поширив ще одне повідомлення про падіння уламків безпілотника, яке цього разу зафіксували на території електричної підстанції Сулін у Міллеровському районі Ростовської області.

Траса Р-280 слугує одним із головних наземних коридорів для забезпечення російського угруповання військ та сполучає територію Росії з тимчасово окупованими регіонами України. Переправи через річку Міус відіграють вирішальну роль у транспортуванні військової техніки та боєприпасів.

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Обережно, нецензурна лексика! Удар по мосту через річку Міус: дивіться відео

Як вже повідомлялося, рух "Маріуполь Спротив" відносив автомобільні та залізничні переправи через Міус до переліку 30 стратегічних мостів, пошкодження яких здатне суттєво паралізувати логістику армії ворога на південному напрямку.