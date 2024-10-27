Вечером 26 октября ряд официальных должностных лиц, на вроде губернаторов областей России, а также телеграмм-каналы начали сообщать об атаке дронов.

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Беспилотники атакуют Россию

Липецкая, Орловская, Белгородская, Брянская и Тамбовская, Воронежская Волгоградская области – это те регионы, где объявлена тревога и могут раздаваться взрывы, согласно информации российских мониторинговых каналов.

Так, в Воронежской области воздушную тревогу объявили около 21:30. Тамошний губернатор Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА. Где-то через час он рассказал о том, что в одном из районов области был сбит дрон. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз еще в 20:30 хвастался, что над территорией региона сбито 12 беспилотников. Впоследствии он сообщит о еще трех сбитых дронах.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов незадолго до двух ночи рассказал, что за последние несколько часов в регионе сбито 7 беспилотников.

В сети показали, как сбивали БПЛА над Липецкой областью: смотрите видео

Между тем в минобороны страны-агрессора поделились количеством сбитых дронов. Там отметили по меньшей мере 30 БПЛА, которые атаковали российские регионы:

с 20:00 по 22:00 было ликвидировано 13 дронов. По четыре над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей и один БпЛА сбит над территорией Брянской области.

с 22:00 до 23:20 силы ПВО уничтожили 17 БПЛА, в частности 8 – над территорией Воронежской области, 5 – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Липецкой области и 1 – над территорией Белгородской области.

К слову, атаку дронов на Белгородскую область подтвердил руководитель ЦПД Андрей Коваленко коротким сообщением в 00:22.

Напомним, в Рязани 26 октября горел нефтяной завод.