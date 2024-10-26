Ориентировочно в 15:00 жители Липецка сообщили в сети, что слышали взрывы. Оказалось, что дроны атаковали тамошний аэродром. После "хлопок" перекочевал в Рязань. Там под вечер тоже начали происходить "странные" вещи.

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Что случилось в Рязани

После 18:00 жители Рязани сообщают о зареве в районе нефтезавода. В соцсетях предполагают, что это может быть обычное факельное горение.

Кроме того, в городе раздается воздушная тревога. Также там слышали взрывы.

К слову, днем оккупанты уже ныли из-за атаки беспилотников на ряд российских регионов.

Пропагандистские каналы писали, что средства ПВО перехватили и уничтожили 17 дронов: восемь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Курской и два – над территорией Орловской области.