Орієнтовно о 15:00 жителі Липецька повідомили у мережі, що чули вибухи. Виявилося, що дрони атакували тамтешній аеродром. Опісля "бавовна" перекочувала до Рязані. Там під вечір теж почали відбуватися "дивні" речі.

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Що трапилося у Рязані

Після 18:00 жителі Рязані повідомляють про заграву у районі нафтозаводу. У соцмережах припускають, що це може бути звичайне смолоскипне горіння.

Крім того, у місті лунає повітряна тривога. Також там чули вибухи.

До слова, вдень окупанти вже нили через атаку безпілотників на низку російських регіонів.

Пропагандистські канали писали, що засоби ППО перехопили та знищили 17 дронів: вісім – над територією Брянської області, чотири – над територією Бєлгородської, три – над територією Курської та два – над територією Орловської області.