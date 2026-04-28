Масштабный "хлопок": почти 200 беспилотников атаковали Россию

В ночь на 28 апреля над территорией России и оккупированного Крыма зафиксирована массированная атака беспилотников. Работала ПВО, однако в ряде регионов возникли пожары и повреждения инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении враждебного Минобороны. Местные губернаторы также рассказали о последствиях для разных регионов.

Что известно о массированной атаке дронов на Россию?

В ночь с 27 на 28 апреля российская сторона заявила о массированной атаке беспилотников, в ходе которой, по ее данным, якобы было перехвачено и уничтожено 186 дронов над рядом регионов. В частности Астраханском, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, а также над территорией временно оккупированного Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.

Одним из последствий атаки стал пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, якобы возникшая из-за падения обломков беспилотников. Для ликвидации возгорания привлечены более сотни спасателей и десятки единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, однако работы по тушению продолжаются.

В Севастополе и других районах Крыма сообщалось о работе систем противовоздушной обороны, взрывы и воздушная тревога. По заявлениям местной оккупационной администрации, был сбит ряд воздушных целей, а обломки дронов падали в разных районах города и области. Также фиксировались сообщения о взрывах в Феодосии, Симферопольский район и вблизи ряда военных объектов.

Известно, что дроны также попали в предприятие в Брянской области. По словам местного губернатора в результате удара по территории АПХ "Мираторг"– погиб работник предприятия.

В ряде аэропортов Краснодарского края вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов из-за угрозы беспилотников.

Обратите внимание! Пока что Россия по большей части испытывает удары беспилотниками, но уже скоро это может измениться. Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил для 24 Канала мнение, что в мае 2026 года на территорию России могут улететь баллистические ракеты, от чего враг не имеет защиты.

Где в России недавно в России раздавались взрывы?

25 апреля украинские беспилотники, по сообщениям российской стороны, достигли районов Среднего Урала. В частности, речь шла о возможной атаке вблизи Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов – объекта, который расположен примерно в 1800 километрах от украинской границы.

В тот же период дроны поразили ряд других объектов на территории России. В Волгоградской области под удар попал азотный комплекс "Аммиак-3", где был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой.

Кроме того, в ночь на 26 апреля в Ярославле прозвучало не менее полутора десятков взрывов, после чего на местном нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.