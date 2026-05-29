Горят порт и нефтеперекачивающая станция: какие последствия атаки дронов на Россию

Россию ночью 29 мая атаковали беспилотники, под дроновым ударом оказались, в частности, Ярославская область и Краснодарский край. Там фиксируют возгорания на важных для противника объектах.

Об этом сообщают губернатор Ярославской области Михаил Евраев и Astra.

Смотрите также Устраиваем засады возле аэропортов: в Fire Point рассказали как Украина использует новую тактику

Какие области России были под атакой?

Сначала Михаил Евраев сообщил о перекрытии движения транспорта из Ярославля в сторону Москвы, что, по его словам, якобы было вызвано атакой украинских беспилотников. Работу приостанавливал и местный аэропорт.

Впоследствии губернатор заявил, что не все дроны удалось сбить, в результате чего было попадание в "емкости для хранения топлива". Информации о погибших или пострадавших в результате обстрела этого региона он не указал.

Большинство беспилотников сбито, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы,

– заверил чиновник.

В сети писали о пожаре в по меньшей мере двух резервуарах на нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3", которая принимает нефть с местного НПЗ и перекачивает ее в дальнейшем на экспорт в направлении портов Приморск и Усть-Луга.

Пожар на НПС в Ярославле: смотрите видео

В свою очередь оперативный штаб Краснодарского грая сообщил о пожаре на территории морского порта в Темрюке. Там заверили, что причиной возникновения возгорания произошло падение обломков беспилотников.

По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлекают 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России,

– говорится в сообщении.

Кстати, также БпЛА атаковали НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", расположенный в Волгоградской области России. Это по меньшей мере 10-я атака на этот завод за все время полномасштабной войны, на объекте возник пожар.