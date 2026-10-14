О последствиях ночной атаки на Тернополь рассказали в ОВА и ГСЧС.

Что известно об атаке дронов на Тернополь?

Ночью в результате атаки БПЛА было повреждено административное здание – на месте попадания возник пожар. Огонь охватил помещения на втором этаже. К настоящему времени спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также вражеский дрон поразил объект транспортной инфраструктуры. В течение двух часов подразделения ГСЧС потушили пожар.

Объект был поврежден. Масштаб повреждений и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

Спасатели тушат пожары в Тернополе / Фото ГСЧС

Напомним, в ночь на 14 октября Россия совершила атаку на Украину 39 ракетами и 128 беспилотниками. Основными целями стали Киев, Киевская и Харьковская области. Украинские защитники сбили или подавили 119 воздушных целей: четыре ракеты и 115 беспилотников, среди которых 59 реактивных. В Воздушных силах отметили, что удалось обезвредить около 90% ударных дронов.

В последние дни враг начал запускать реактивные беспилотники на западные области. Дальность полета "Гераней-4" оказалась больше, чем ожидалось. Россия могла уменьшить боевую часть дронов, чтобы увеличить дальность их полета.