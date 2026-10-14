Про наслідки нічної атаки на Тернопіль розповіли в ОВА та ДСНС.

Що відомо про атаку дронів на Тернопіль?

Уночі внаслідок атаки БпЛА пошкоджень зазнала адмінбудівля – на місці влучання виникла пожежа. Вогонь охопив приміщення на другому поверсі. Наразі рятувальники ліквідували загоряння. На щастя, минулося без постраждалих.

Також ворожий дрон влучив в об'єкт транспортної інфраструктури. Упродовж двох годин підрозділи ДСНС загасили пожежу.

Об'єкт зазнав руйнувань. Масштаб пошкоджень та завдані збитки встановлюють фахівці.

Рятувальники гасять пожежі у Тернополі / Фото ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія атакувала Україну 39 ракетами та 128 безпілотниками. Основними цілями стали Київ, Київщина та Харківщина. Українські захисники збили або подавили 119 повітряних цілей: чотири ракети та 115 безпілотників, серед яких 59 реактивних. У Повітряних силах зазначили, що вдалося знешкодити близько 90% ударних дронів.

Останніми днями ворог почав запускати реактивні безпілотники на західні області. Дальність польоту "Гераней-4" виявилася більшою, ніж очікувалося. Росія могла зменшити бойову частину дронів, щоб збільшити дальність їхнього польоту.