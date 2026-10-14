Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Деталі нічного удару

Особливістю атаки було одночасне застосування різних засобів повітряного нападу з кількох напрямків, а також велика кількість балістичних ракет, спрямованих по об'єктах енергетики.

Росіяни атакували Україну ракетами "Іскандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" та "Онікс", а також ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, "Бандероль", "Дань-Т", "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 119 повітряних цілей. Серед них – чотири ракети та 115 безпілотників різних типів, зокрема 59 реактивних.

У Повітряних силах зазначили, що це становить близько 90% від загальної кількості ударних БпЛА. Водночас зафіксували влучання ракет і ударних дронів на 22 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – ще на восьми. Частина російських ракет не досягла своїх цілей.

Станом на ранок атака тривала: в повітряному просторі України залишалося кілька ударних безпілотників, тож українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Володимир Зеленський заявив, що Росія застосувала ракети та понад 120 ударних дронів проти енергетичної й критичної інфраструктури в Києві, Київській області та Харкові. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електроенергії, а пошкодження зафіксували на 26 елементах електроенергетичного комплексу та чотирьох об'єктах нафтогазового комплексу.