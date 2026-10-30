Более 370 рейсов отменены или задержаны: массированная атака дронов парализовала Москву

В ночь на 30 октября в аэропортах Москвы было отменено или задержано более 370 рейсов из-за налета беспилотников. Ограничения в воздушном пространстве полностью парализовали работу столичного авиаузла почти на 9 часов подряд.

Подробности о ситуации в российской столице сообщают пропагандистские СМИ.

Что происходит в Москве на фоне атаки дронов?

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера четверга в направлении Московской области летели 862 беспилотника, большинство из которых якобы были сбиты на удаленных рубежах.

Наибольшие сбои произошли в расписании аэропорта Шереметьево, где отменили 149 рейсов, а еще 94 вылета задержали. В то же время во Внуково задержали 76 самолетов и отменили 31, а в Домодедово зафиксировали 8 задержек и 14 отмен.

Девятичасовой авиаколлапс в небе и очереди в аэропортах

В течение девяти часов подряд все четыре московских аэропорта вообще не обслуживали рейсы на прилет и вылет. Самолеты, направлявшиеся в столицу из других регионов, разворачивали прямо в воздухе.

В частности, пассажиры из петербургского аэропорта Пулково рассказали о массовом возвращении самолетов обратно в пункт отправления. Из-за этого в терминалах образовались большие очереди из людей, пытавшихся вернуть или обменять свои билеты.

Как уже сообщалось на нашем сайте, подобный масштабный сбой произошел недавно: В России заявили об одной из самых масштабных атак ночью 29 октября, когда к российской столице направлялись сотни БПЛА.

Напомним, ранее мы писали, что регулярное закрытие воздушного пространства приводит к многомиллиардным убыткам российской авиационной отрасли из-за простоев техники, расходов на топливо и необходимости выплачивать компенсации.