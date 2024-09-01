Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что под атакой в России были энергообъекты.

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Удары по энергообъектам

Свитан отметил, чтобы остановить военные объекты в России, нужно уничтожать энергогенерацию. По АЭС никто не будет бить, а вот теплоэлектростанции – это хорошая цель, чтобы уничтожить ВПК России. Некоторые из этих предприятий являются балансирующими, а некоторые – генерирующими.

Была серьезная атака. Более 100 беспилотников – тогда есть возможность ударным беспилотникам добраться до цели. Тем же, которые отвлекают внимание вытянуть на себя российские ракеты. Россияне начали так же делать. Мы видим много их БпЛА, собранных из невесть чего,

– заметил летчик-инструктор.

Взрывы в Москве

По словам полковника запаса ВСУ, был атакован также Московский НПЗ. Это завод, который фактически на половину обеспечивает топливом (бензином, дизелем и авиационным керосином) Москву. Другая половина – это НПЗ Беларуси. Очень важно уничтожить этот завод, чтобы повредить логистику оккупантам.

"Сначала разведчики идут, проверяют систему, работу ПВО, алгоритм ее срабатывания, нащупывают маршруты. В ближайшее время мы увидим, как этот НПЗ будет гореть. Если более 100 БПЛА отправлять, то однозначно будут поражения российских объектов", – подчеркнул военный эксперт.