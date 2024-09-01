Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що під атакою в Росії були енергооб'єкти.

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Удари по енергооб'єктах

Світан зазначив, щоб зупинити військові об'єкти в Росії, потрібно знищувати енергогенерацію. По АЕС ніхто не битиме, а ось теплоелектростанції – це гарна ціль, аби знищити ВПК Росії. Деякі з цих підприємств є балансувальними, а деякі – генерувальними.

Була серйозна атака. Понад 100 безпілотників – тоді є можливість ударним безпілотникам дістатись цілі. Тим же, які відволікають увагу витягнути на себе російські ракети. Росіяни почали так само робити. Ми бачимо багато їхніх БпЛА, що зібрані з казна-чого,

– зауважив льотчик-інструктор.

Вибухи в Москві

За словами полковника запасу ЗСУ, був атакований також Московський НПЗ. Це завод, який фактично на половину забезпечує паливом (бензином, дизелем й авіаційним гасом) Москву. Інша половина – це НПЗ Білорусі. Дуже важливо знищити цей завод, щоб пошкодити логістику окупантам.

"Спочатку розвідники йдуть, перевіряють систему, роботу ППО, алгоритм її спрацювання, намацують маршрути. Найближчим часом ми побачимо, як цей НПЗ палатиме. Якщо понад 100 БпЛА відправляти, то однозначно будуть ураження російських об'єктів", – наголосив військовий експерт.