Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что в частности россияне пытаются нанести удар по Дунайскому кластеру навигации. Именно он продолжает работать, обеспечивая поддержку экономики региона.

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Расслабляться нельзя

На сегодня оккупанты имеют в приоритете южные области Украины. Речь идет и о припортовой, и об общей инфраструктуре.

Это все то, что может питать фронт, прифронтовые области, и все то, где могут быть накоплены определенные ресурсы,

– подчеркнула Гуменюк.

Россияне 21 февраля атаковали Днепропетровскую область, пытаясь попасть по объектам критической инфраструктуры. На Николаевщине украинские силы и средства ПВО отработали по вражеским дронам – 4 было сбито и еще один догнали аж в Винницкой области.

Очевидно, что это тоже было направлено по объектам критической инфраструктуры. Мы ожидали период блэкаута и думали, что он уже якобы прошел. Однако враг еще может применить блэкаут,

– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Наталья Гуменюк отметила, что из-за этого расслабляться нельзя. Украинские силы продолжают тщательно охранять все объекты критической инфраструктуры, в частности, портовой, потому что это важные аспекты работы южных регионов.