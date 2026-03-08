На Полтавщине россияне ударили по промышленному объекту: есть серьезные повреждения
- Российские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе Полтавской области, повредив производственное оборудование.
- К счастью, пострадавших нет, а на месте работают службы для ликвидации последствий обстрела.
Российские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе Полтавской области. В результате удара зафиксировали повреждения производственного оборудования.
К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.
Что известно об атаке?
Ночью и утром 8 марта российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Полтавской области. Под ударом оказалось одно из промышленных предприятий в Миргородском районе.
В результате атаки зафиксировано повреждение производственного оборудования. На месте происшествия работают все необходимые службы, которые ликвидируют последствия обстрела и оценивают масштабы разрушений.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Что еще атаковали россияне 8 марта?
- В ночь на 8 марта российские войска атаковали БПЛА жилой сектор села Большая Бабка Чугуевского района. В результате попадания вспыхнул пожар в частном доме. Трое мирных жителей получили ранения.
- Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали – они находились в укрытии. Однако пожарная машина уничтожена полностью.