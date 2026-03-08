На Полтавщине россияне ударили по промышленному объекту: есть серьезные повреждения

Российские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе Полтавской области. В результате удара зафиксировали повреждения производственного оборудования.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Что известно об атаке?

Ночью и утром 8 марта российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Полтавской области. Под ударом оказалось одно из промышленных предприятий в Миргородском районе.

В результате атаки зафиксировано повреждение производственного оборудования. На месте происшествия работают все необходимые службы, которые ликвидируют последствия обстрела и оценивают масштабы разрушений.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Что еще атаковали россияне 8 марта?