Источники 24 Канала предоставили соответствующие кадры ночной атаки в оккупированном Севастополе. На них слышны мощные взрывы, которые слышали местные жители.
К теме Поврежденные корабли и пожар на заводе: известно о комбинированной атаке по Севастополю 13 сентября
Эксклюзивные кадры "хлопка" в Крыму
Вражеское минобороны уже успело заявить, что в результате атаки 10 ракетами и беспилотными катерами были повреждены 2 корабля в Севастополе.
На обнародованном видео можно услышать, что громких взрывов в оккупированном городе было очень много.
Кадры прилетов в Севастополе 13 сентября: смотрите видео
Кстати, в ГУР подтвердили поражение в Севастополе большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".
Удар по Севастополю 13 сентября: все, что известно
- В ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе прозвучало не менее семи взрывов.
- Громкие взрывы раздавались в районе Южной бухты в районе судоремонтного завода.
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с территорией России, в это время было перекрыто.
- Так называемый "председатель Севастополя" Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по городу. Он подтвердил, что атаке подверглись не гражданские объекты.
- Позже стало известно, что взрывы и пожар произошли на судоремонтном заводе, где производится комплексный ремонт кораблей Военно-морского флота России.
- В минобороны России заявили, что якобы сбили 7 из 10 крылатых ракет и все три морских дрона.
- В ГУР Украины заявили о поражении в Севастополе большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".