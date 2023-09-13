Джерела 24 Каналу надали відповідні кадри нічної атаки в окупованому Севастополі. На них можна почути потужні вибухи, які чули місцеві жителі.
До теми Пошкоджені кораблі й пожежа на заводі: що відомо про комбіновану атаку по Севастополю 13 вересня
Ексклюзивні кадри "бавовни" у Криму
Вороже міноборони вже встигло заявити, що внаслідок атаки 10 ракетами та безпілотними катерами було пошкоджено 2 кораблі у Севастополі.
На оприлюднених відео можна почути, що гучних вибухів в окупованому місті було дуже багато.
Кадри прильотів у Севастополі 13 вересня: дивіться відео
До речі, у ГУР підтвердили ураження в Севастополі великого десантного корабля "Мінськ" та підводного човна "Ростов-на-Дону".
Удар по Севастополю 13 вересня: все, що відомо
- У ніч проти 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали щонайменше сім вибухів.
- Гучні вибухи лунали в районі Південної бухти в районі судноремонтного заводу.
- Рух автотранспорту Кримським мостом, який з'єднує окупований Крим із територією Росії, в цей час був перекритий.
- Так званий "голова Севастополя" Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по місту. Він підтвердив, що атаки зазнали не цивільні об'єкти.
- Згодом стало відомо, що вибухи та пожежа сталися на судноремонтному заводі, де здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту Росії.
- У міноборони Росії заявили, що нібито збили 7 з 10 крилатих ракет та всі три морські дрони.
- У ГУР України заявили про ураження у Севастополі великого десантного корабля "Мінськ" та підводного човна "Ростов-на-Дону".