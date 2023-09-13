Джерела 24 Каналу надали відповідні кадри нічної атаки в окупованому Севастополі. На них можна почути потужні вибухи, які чули місцеві жителі.

До теми Пошкоджені кораблі й пожежа на заводі: що відомо про комбіновану атаку по Севастополю 13 вересня

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Вороже міноборони вже встигло заявити, що внаслідок атаки 10 ракетами та безпілотними катерами було пошкоджено 2 кораблі у Севастополі.

На оприлюднених відео можна почути, що гучних вибухів в окупованому місті було дуже багато.

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До речі, у ГУР підтвердили ураження в Севастополі великого десантного корабля "Мінськ" та підводного човна "Ростов-на-Дону".

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