В частности, был уничтожен "Шахед" в Сумской области. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Игнат прокомментировал ночную атаку
По словам спикера Воздушных сил, дроны-камикадзе залетали из Курской области – с северного направления. Но по маршруту следования летели и на север, и на запад. То есть – облетали все.
Это не какая-то новая тактика, это стандартная схема, как они атакуют фактически каждый день,
– отметил Игнат.
Он рассказал, что ПВО работала не только в Киевской области. Но и, в частности, в Сумской области был уничтожен дрон.
"Оккупанты пытаются как можно больше охватить направлений для того, чтобы рассредоточить внимание ПВО и усложнить отбитие нападения. Но Силы обороны дают тот результат, что и всегда", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
Оккупанты атаковали Украину 10 сентября: что известно
- Ночью 10 сентября противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с северного направления (Курск – Россия). Были зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевщины.
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Shahed-136/131".
- В КОВА рассказали, что российский враг в очередной раз атаковал Киевщину БпЛА. Этой ночью воздушная тревога длилась более 3 часов. Ночью в Киевской области активно работала ПВО.
- Так, в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Все экстренные службы работают на месте происшествия.
- В то же время взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов: выбиты окна, двери, иссеченные фасады и кровли. Последствия устраняют.
- Кроме того, в одной из общин взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и поселкового совета. В другой – учебно-реабилитационный центр. Возникло возгорание лесной подстилки. Пожары оперативно ликвидируют. В настоящее время оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.