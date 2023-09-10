В частности, был уничтожен "Шахед" в Сумской области. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Игнат прокомментировал ночную атаку

По словам спикера Воздушных сил, дроны-камикадзе залетали из Курской области – с северного направления. Но по маршруту следования летели и на север, и на запад. То есть – облетали все.

Это не какая-то новая тактика, это стандартная схема, как они атакуют фактически каждый день,

– отметил Игнат.

Он рассказал, что ПВО работала не только в Киевской области. Но и, в частности, в Сумской области был уничтожен дрон.

"Оккупанты пытаются как можно больше охватить направлений для того, чтобы рассредоточить внимание ПВО и усложнить отбитие нападения. Но Силы обороны дают тот результат, что и всегда", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

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