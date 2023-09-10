Зокрема, було знищено "Шахед" на Сумщині. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ігнат прокоментував нічну атаку

За словами речника Повітряних сил, дрони-камікадзе залітали з Курської області – з північного напрямку. Але по маршруту слідування летіли і на північ, і на захід. Тобто – облітали все.

Це не якась нова тактика, це стандартна схема, як вони атакують фактично щодня,

– зазначив Ігнат.

Він розповів, що ППО працювала не лише на Київщині. А й, зокрема, у Сумській області було знищено дрон.

"Окупанти намагаються якомога більше охопити напрямків для того, щоб розосередити увагу ППО та ускладнити відбиття нападу. Але Сили оборони дають той результат, що й завжди", – підкреслив речник Повітряних сил.

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