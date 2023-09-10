Проте падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці. Віталій Кличко говорив про п'ять районів падіння уламків "Шахедів".
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Що відомо про наслідки падіння уламків дронів у столиці
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що вони попередньо зафіксували уламки падіння ворожих дронів у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах міста. Зокрема, у Шевченківському районі:
- рятувальники ліквідували пожежу трав'яного настилу та дерев'яних шпал на відкритій місцевості. Рятувальникам про пожежу повідомили орієнтовно о 01:36. Станом на 2:49 її вже ліквідували. Загальна площа загоряння становила 4 квадратних метри;
- уламки впали у 25-поверховий житловий будинок – на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.
До речі, у Подільському районі уламки впали на відкриту територію. Люди не постраждали, будівлі не пошкоджені, пожежі не було.
Ба більше, в іншому місці уламки пошкодили припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Люди цілі, будівлі не пошкоджені.
Окрім того, у Святошинському районі міста рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Відомо, що внаслідок падіння уламків загорілась лавка та стіл для кемпінгу. Пожежу ліквідували на 5 квадратних метрах.
На місці подій працювали 35 рятувальників та 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Дякуємо нашим надійним і відважним ППО за безперервний захист неба над столицею!
– заявили в ДСНС.
Наслідки падіння уламків дронів у Києві / Фото ДСНС, КМВА
Що відбувалось в Києві: коротко
- Росія орієнтовно опівночі почала атакувати Київську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Орієнтовно о 1:17 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу для Києва. Відомо, що працювала ППО.
- Віталій Кличко розповів, що уламки дронів впали у Святошинському, Шевченківському, Подільському, Солом'янському районах Києва. На жаль, одна людина постраждала у Подільському районі. За словами мера Києва, у неї гостра реакція на стрес.
- Згодом у Київській міській військовій адміністрації розповіли, що вороги атакували столицю групами дронів з різних напрямків. Наші військові збили понад 20 ворожих безпілотників.
- Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що росіяни атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 25 – знищили засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних безпілотників російські окупанти спрямували на Київську область.