Інформацією про це поділилися у Київській ОВА. У відомстві зазначають, що у повітряному просторі області фіксують БпЛА, а наші військові відпрацьовують по них.
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На Київщині збивають "Шахеди"
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги,
– закликають в КОВА.
Також там просять дотримуватися інформаційної тиші. Себто, не фіксуйте та не викладайте у мережу роботу наших військових. Пам'ятайте, що подібного роду публікації можуть допомогти росіянам корегувати вогонь під час майбутніх атак.
Що відомо про атаку "Шахедами"
Моніторингові канали о 23:08 повідомили, що існує загроза атаки БпЛА з Сумської області. Правда, на той момент не було зрозуміло, якого типу ці дрони.
Уже о 23:23 моніторингові канали писали, що існує загроза для Сумської та Чернігівської області. І що дрони наразі рухаються на Захід.
О 23:44 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" летять у напрямку Ніжина, а ще через 10 хвилин написали, що слід бути в укриттях також мешканцям Прилук.
Станом на 00:03 10 вересня дрони-камікадзе наближалися до Київської області з Чернігівщини. А ще через 10 хвилин повідомляли про загрозу для мешканців Полтавщини.
Повітряні сили о 00:31 сповістили про те, що "Шахеди" летять у напрямку Лубнів і Миргорода. А о 00:50 писали ще й про ракетну небезпеку для мешканців Полтавської області.
Власне, о 00:58 ЗМІ почали писати про те, що вибухи лунають на Київщині. Як ми зазначали вище, в області працює ППО.
Карта повітряних тривог станом на 01:12 10 вересня / Скриншот
А вже о 01:15 повітряну тривогу оголосили також у Києві. Моніторингові канали попереджають мешканців столиці, що може бути гучно, адже по "Шахедах" працюватиме ППО.
О 01:33 у КМВА зазначили, що столиці працює ППО. Закликаємо не стояти біля вікон, а також не покидати укриттів.