Однако падение обломков было зафиксировано по меньшей мере в трех районах столицы. Виталий Кличко говорил о пяти районах падения обломков "Шахедов".

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Что известно о последствиях падения обломков дронов в столице

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что они предварительно зафиксировали обломки падения вражеских дронов в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах города. В частности, в Шевченковском районе:

спасатели ликвидировали пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. Спасателям о пожаре сообщили ориентировочно в 01:36. По состоянию на 2:49 его уже ликвидировали. Общая площадь возгорания составляла 4 квадратных метра;

обломки упали в 25-этажный жилой дом – на 24 этаже в одной из квартир повреждено окно и личные вещи, возгорания и пострадавших нет.

Кстати, в Подольском районе обломки упали на открытую территорию. Люди не пострадали, здания не повреждены, пожара не было.

Более того, в другом месте обломки повредили припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. Люди целые, здания не повреждены.

Кроме того, в Святошинском районе города спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории. Известно, что в результате падения обломков загорелась скамейка и стол для кемпинга. Пожар был ликвидирован на 5 квадратных метрах.

На месте происшествия работали 35 спасателей и 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Спасибо нашим надежным и отважным ПВО за непрерывную защиту неба над столицей!

– заявили в ГСЧС.

Последствия падения обломков дронов в Киеве / Фото ДСНС, КМВА

Что происходило в Киеве: коротко