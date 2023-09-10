За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг ночью атаковал дронами, из которых большинство было сбито.

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Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа "Шахед", из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили на Киевщину,

– сообщили в Генштабе.

Отмечают, что враг нанес также 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам государства.

Авиационные и артиллерийские удары противника

Авиационные удары врага потерпели населенные пункты Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка, Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Северск, Андреевка, Красногоровка, Старомайорское, Спорное, Веселое, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области, Работы , Архангельское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях, по данным Генштаба, враг продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки.

"Продолжаются жесткие бои в районе Клещеевки", – говорится в сообщении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях наши военные продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы противника и наносить успешное поражение по его тылам.