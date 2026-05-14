14 мая, 18:02
После масштабной атаки Россия продолжает запускать БпЛА: где сейчас есть угроза удара

Диана Подзигун

Российские войска не прекращают терроризировать население украинских мирных городов. К вечеру 14 мая вражеские дроны снова фиксируют в Одесской и Харьковской областях.

О движении беспилотников на Украину информируют Воздушные силы Украины и мониторы. В то же время информацию о взрывах, последствиях атаки и пострадавших собрал 24 Канал.

Какие детали атаки на Украину 14 мая известны?

 

18:11, 14 мая

Еще ракета на Одессу.

18:04, 14 мая

В 18:02 в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

18:03, 14 мая

Одесса/Черноморск – укрытие!

18:03, 14 мая

Скоростная цель курсом на Одесскую область!

18:03, 14 мая

  • Группа БПЛА в направлении Кривого Рога.
  • Харьковская область: БПЛА в направлении Старого Мерчика.
  • БПЛА на Павлоград.
17:57, 14 мая

Новые группы БПЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.

