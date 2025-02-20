К счастью, никто из работников компании не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Группу "Нафтогаз".

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Враг атакует газовую инфраструктуру Украины

Не новость, что россияне направляют свои атаки на критическую инфраструктуру Украины, пытаясь повредить как можно больше энергетических и газодобывающих объектов. Специалисты работают на местах, чтобы газ шел к потребителям без перебоев.

По словам руководителя "Нафтогаза" Романа Чумака, Группа также предусматривает различные сценарии по атакам агрессора на газовые месторождения, поэтому продолжает импорт природного топлива.

Энергетическая безопасность сегодня важна, как никогда раньше. И никогда до этого она не требовала так много усилий и инвестиций в защиту и восстановление. Ситуация контролируемая, хотя очень непростая,

– отметил Чумак.

Как ранее говорил министр энергетики Украины Герман Галущенко, россияне стремятся остановить добычу украинского газа. Поэтому атаки на эти объекты направлены на их уничтожение. Во время последнего обстрела газоисточников повреждения получили производственные мощности. Специалисты оценили последствия атаки и начали восстановительные работы.