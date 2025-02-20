На щастя, ніхто з працівників компанії не постраждав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Групу "Нафтогаз".

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Ворог атакує газову інфраструктуру України

Не новина, що росіяни спрямовують свої атаки на критичну інфраструктуру України, намагаючись пошкодити якомога більше енергетичних і газовидобувних об'єктів. Фахівці працюють на місцях, аби газ йшов до споживачів без перебоїв.

За словами керівника "Нафтогазу" Романа Чумака, Група також передбачає різні сценарії щодо атак агресора на газові родовища, тож продовжує імпорт природного палива.

Енергетична безпека сьогодні важлива, як ніколи раніше. І ніколи до цього вона не потребувала так багато зусиль та інвестицій у захист і відновлення. Ситуація контрольована, хоча дуже непроста,

– зазначив Чумак.

Як раніше говорив міністр енергетики України Герман Галущенко, росіяни прагнуть зупинити видобуток українського газу. Тому атаки на ці об'єкти спрямовані на їхнє знищення. Під час останнього обстрілу газородовищ пошкоджень зазнали виробничі потужності. Фахівці оцінили наслідки атаки та розпочали відновлювальні роботи.