Про наслідки ракетно-дронового обстрілу розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає 24 Канал. Зараз спеціалісти вживають всіх необхідних заходів для ліквідації наслідків і стабілізації газопостачання.

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Росія атакувала газову інфраструктуру

За словами міністра, пошкоджень зазнали виробничі потужності. Відновлювальні роботи розпочали після оцінки наслідків, як тільки дозволила безпекова ситуація.

Метою ворожих атак Галущенко називає зупинку видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.

Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм,

– додав міністр.

До слова, цієї ночі оборонцям вдалося збити 80 повітряних цілей ворога. Постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина, Київщина тощо.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.