Возле Йемена подвергся ракетной атаке греческий корабль, плывущий под флагом Мальты. Об этом сообщила британская морская компания Ambrey.

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Что известно об атаке

По кораблю ударили ракетой, когда тот плыл на север в Красном море. Инцидент произошел в 76 морских милях северо-западнее йеменского порта Салиф. По версии Отдела морской торговли Соединенного Королевства (UKMTO), ракетная атака на греческий балкер могла произойти в 100 морских милях.

Речь идет о судне MT Zografia. Корабль двигался из Вьетнама в Израиль и плыл без груза. Его экипаж состоит из 24 человек. Предварительно никто из них не пострадал.

К слову, UKMTO предоставляет информацию о безопасности торговым судам. Агентство посоветовало капитанам совершать транзит с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

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