Біля Ємену зазнав ракетної атаки грецький корабель, що плив під прапором Мальти. Про це повідомила британська морська компанія Ambrey.

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Що відомо про атаку

По кораблю вдарили ракетою, коли той плив на північ у Червоному морі. Інцидент стався в 76 морських милях на північний захід від єменського порту Саліф. За версією Відділу морської торгівлі Сполученого Королівства (UKMTO) ракетна атака на грецький балкер могла відбутися за 100 морських миль.

Мовиться про судно MT Zografia. Корабель рухався з В’єтнаму до Ізраїлю та плив без вантажу. Його екіпаж складається з 24 осіб. Попередньо, ніхто з них не постраждав.

До слова, UKMTO надає інформацію про безпеку торговим судам. Агентство порадило капітанам здійснювати транзит з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.

Схожі випадки біля Ємену вже були