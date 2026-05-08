Прямо возле резиденции Кадырова и ФСБ: какие объекты атаковали дроны в Грозном

В Грозном прогремело по меньшей мере два взрыва – город атаковали беспилотники. Под ударом оказались район Ханкалы с большой военной базой и территория вблизи железнодорожного вокзала и здания управления ФСБ по Чечне.

OSINT-анализ провела оппозиционная ASTRA.

Что известно об атаке на Грозный?

В пятницу, 8 мая, в Грозном слышали по меньшей мере два взрыва. OSINT-специалист ASTRA, проанализировав видео, которые распространяются по сети, определил, что один из ударов пришелся по району Ханкалы.

Именно в пригороде Грозного, Ханкале, размещена российская военная база. Также там дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии (в/ч 27777), которая входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Второй дрон попал вблизи железнодорожного вокзала в центре Грозного, а это примерно в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова и в 1,2 километрах от комплекса "Грозный-Сити".

Кроме того, ASTRA акцентировала, что в 120 метрах от места взрыва расположено здание управления ФСБ по Чечне.

Сейчас чеченские власти данную информацию не комментировали.

Важно! В комментарии 24 Каналу бывший работник СБУ Иван Ступак заявил, что в течение так называемого перемирия 8 и 9 мая Киев должен создать медийное давление на Кремль и заставить поверить, что атака на Москву во время парада таки состоится. Это нужно, чтобы российское командование перетащило значительную часть систем ПВО в столицу для защиты неба. Тогда как Силы обороны смогут атаковать совсем в другом, менее защищенном направлении – в частности по НПЗ, которые спонсируют военную машину Кремля или других критически важных для оккупационной армии объектах.

Где еще недавно были слышны взрывы?

8 мая ударный беспилотник атаковал административное здание "Аэронавигации", которая расположена в Ростове-на-Дону. Из-за этого инцидента авиакомпании начали корректировать расписание своих рейсов. Также известно, что 13 аэропортов на юге России временно остановили свою работу. Говорится об аэропортах в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.

Третий раз за 9 дней дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае. Из-за атаки беспилотников на объект вспыхнул пожар, а персонал эвакуировали. Кроме того, в соцсетях пишут о перебоях в работе учебных заведений, частичной эвакуации и приостановлении занятий в школах.

Недавно украинские силы попали в нефтеперерабатывающий завод "Славнафта-ЯНОС" в Ярославле – он является одним из крупнейших в России. В результате атаки на НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Интересно, что объект расположен в 700 километрах от границы с Украиной.