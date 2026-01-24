Харьков подвергся массированной атаке с воздуха: что известно о разрушениях и пострадавших
- Город Харьков подвергся массированной атаке ударными дронами типа "Шахед".
- В результате нее пострадали по меньшей мере десяток человек и повреждены несколько зданий.
Серия взрывов прогремела в Харькове ночью 24 января. Российская армия массированно атаковала город ударными дронами.
О последствиях сообщили в Харьковской ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Харьков атаковали БпЛА 24 января: какие последствия?
Воздушную тревогу в Харькове и области объявили еще в 20:37 предыдущих суток 23 января. А после полуночи 24 числа российская армия направила очередные ударные беспилотники на город.
В Харькове начали раздаваться взрывы. Местные насчитали их более двух десятков.
Городской голова Харькова Игорь Терехова сообщил в социальных сетях, что враг нанес удар дронами типа "Шахед" по Индустриальному району. Чуть позже областная военная администрация предоставила информацию о последствиях атаки.
- В Индустриальном районе вспыхнула квартира в жилом доме, также в многоквартирном доме повреждено остекление, и вспыхнула крыша еще одного дома.
- Известно о более десятка пострадавших. Попадания повредили общежитие с переселенцами, больницу и роддом.
- В Немышлянском районе вспыхнул частный дом. Пострадала владелица жилья, также повреждено много соседних домов.
На момент публикации атака на Украину продолжалась.
Куда еще била Россия этой ночью?
- Взрывы слышали в Черкассах.
- Под массированным обстрелом находятся Киев и Киевская область.