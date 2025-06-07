Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Он рассказал детали, известны о жертвах в результате атаки.

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Что известно о жертвах и раненых

По словам Клименко, один из погибших – 32-летний мужчина. Еще два тела нуждаются в идентификации. По предварительной информации, это женщины 59 и 86 лет. Окончательный ответ даст экспертиза, сейчас криминалисты полиции уже отобрали биоматериал.

Кроме того, целом в результате атаки ранены 22 человека. Среди них – 14-летняя девочка и младенец, которому всего полтора месяца. Также среди пострадавших есть спасатель, который получил травму во время ликвидации последствий обстрела.

С первых минут на местах спасатели, полицейские, медики. Работают непрерывно. ГСЧС развернула оперативный штаб. Продолжаются аварийно-спасательные работы на двух локациях. Психологи помогают пострадавшим пережить шок и страх,

– подчеркнул министр.

Напомним, город фактически всю ночь находился под мощной массированной атакой России. В городе повреждены 2 многоквартирных дома, 2 частных дома, 2 предприятия, 2 автомобиля, админздание и здание детской музыкальной школы.