Одна из управляемых авиабомб попала прямо возле домов. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что в этом доме находилась бабушка с 8-летним внуком.

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"В этом доме находилась бабушка с внуком восьмилетним. К счастью, они живы, но их госпитализировали из-за травм. Серьезно пострадал дом, соседний дом. Много людей получило порезы, переломы и очень сильный испуг", – сказала она.

Серьезные разрушения

Анна Черненко отметила, что из-за трех ударов 14 человек обратилось за медпомощью. В частности, дети, есть младенец, которому только две недели, резаные травмы головы именно из-за этого удара.

Если подытожить этот удар, то два частных дома были уничтожены, десяток повреждены. Кроме того, многоквартирные дома, очень сильно повреждены кафе, почта. Корпуса высшего учебного заведения так же сильно посекло. Это последствия попадания двух УАБов. Потому что третий влетел в лесополосу,

– подчеркнула корреспондентка.

Пожарные работали на месте, они ликвидировали возгорание, деблокировали людей из домов. Также работали взрывотехники и коммунальные службы.

"Сидела на диване и разговаривала с дочкой. Это был очень громкий прилет. На меня упал карниз, окно", – поделилась Лидия, жительница поврежденного дома.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что российский самолет Су-34 из населенного пункта Батрацкая Дача Белгородской области совершил пуски трех управляемых авиабомб УМПБ Д-30 калибра 30 сантиметров по Киевскому району Харькова. Два боеприпаса попали непосредственно в Киевском районе. Один боеприпас попал в окрестностях города.

"Бабушка вместе с внуком находилась в доме. Они ранены, их госпитализировали. Также был ранен один мужчина и одна женщина. Мы ее изъяли из-под завалов. Она была заблокирована в разрушенном здании", – рассказал заместитель начальника полиции Харьковщины Сергей Болвинов.