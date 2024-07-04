Одна з керованих авіабомб потрапила просто біля будинків. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що у цьому домі перебувала бабуся з 8-річним онуком.

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"У цьому домі перебувала бабуся з онуком восьмирічним. На щастя, вони живі, але їх госпіталізували через травми. Серйозно постраждав дім, сусідній дім. Багато людей отримало порізи, переломи і дуже сильний переляк", – сказала вона.

Серйозні руйнування

Анна Черненко зазначила, що через три удари 14 людей звернулося за меддопомогою. Зокрема, діти, є немовля, якому тільки два тижні, різані травми голови саме через цей удар.

Якщо підсумувати цей удар, то два приватні будинки було знищено, десяток пошкоджено. Окрім того, багатоквартирні будинки, дуже сильно пошкоджено кафе, пошта. Корпуси вищого навчального закладу так само сильно посікло. Це наслідки влучання двох КАБів. Бо третій влетів у лісосмугу,

– підкреслила кореспондентка.

Пожежники працювали на місці, вони ліквідували загоряння, деблокували людей з будинків. Також працювали вибухотехніки та комунальні служби.

"Сиділа на дивані та розмовляла з донькою. Це був дуже гучний приліт. На мене впав карниз, вікно", – поділилась Лідія, мешканка пошкодженого будинку.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що російський літак Су-34 з населеного пункту Батрацкая Дача Бєлгородської області здійснив пуски трьох керованих авіабомб УМПБ Д-30 калібру 30 сантиметрів по Київському району Харкова. Два боєприпаси влучили безпосередньо у Київському районі. Один боєприпас влучив на околицях міста.

"Бабуся разом з онуком перебувала у будинку. Вони поранені, їх госпіталізували. Також було поранено одного чоловіка та одну жінку. Ми її вилучили з-під завалів. Вона була заблокована у зруйнованій будівлі", – розповів заступник начальника поліції Харківщини Сергій Болвінов.