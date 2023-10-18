По словам начальника в Следственном управлении ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, оккупанты снова атаковали город "Искандером". Под обстрел попал Индустриальный район.

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Что известно о последствиях атаки

Болвинов отметил, что в результате атаки одна женщина получила ранения. Российские военные еще раз целили в жилую застройку. Известно, что на месте попадания образовалась полутораметровая воронка. Она – вблизи дома. Кроме того, повреждения получили столбы линий электропередач, а также проезжая часть.

На месте прилета работали следователи, криминалисты и взрывотехники. Они изьяли обломки ракеты комплекса 9М723.

Что известно о ракете 9М723 Собственно речь идет об "Искандер-М", оснащенной новой корреляционной системой наведения. Первый этап испытаний обновленной ракеты был завершен 11 октября 2011 года. Она получила новое боевое оснащение. Способна эта ракета бить на расстояние до 500 километров.

Утром россияне обстреляли Днепропетровщину

Также утром 18 октября российские военные нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Враг попал в частный сектор в поселке Обуховка.

Снова, снова, снова п***ры (россияне – 24 Канал) лупят в Днепре ракетами по частному сектору,

– подчеркнул Борис Филатов.

По словам городского головы, повреждены 6 домов. Вскоре в полиции уточнили, что говорится о 8. Известно также, что российская атака убила одного человека.

Погибла 31-летняя женщина, которую звали Екатерина. У нее осталось двое детей. Им 13 и 1,5 года. На момент взрыва мать находилась в доме со своими детьми. Ракета попала в детскую комнату.

Еще четверо получили ранения. Среди них – один мальчик, у которого в ягодице был обломок. Также осколочные ранения получила женщина. У нее еще и перелом предплечья. Известно также, что госпитализировали двух пострадавших – 35-летнего мужчину и 63-летнюю женщину.