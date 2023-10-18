За словами начальника у Слідчому управлінні ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, окупанти знову атакували місто "Іскандером". Під обстріл потрапив Індустріальний район.

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Що відомо про наслідки атаки

Болвінов зазначив, що внаслідок атаки одна жінка зазнала поранень. Російські військові вкотре цілили у житлову забудову. Відомо, що на місці влучання утворилася півтораметрова вирва. Вона – поблизу будинку. Крім того, пошкоджень зазнали стовпи ліній електропередач, а також проїжджа частина.

На місці прильоту працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Вони вилучили уламки ракети комплексу 9М723.

Що відомо про ракету 9М723 Власне, йдеться про "Іскандер-М", оснащену новою кореляційною системою наведення. Перший етап випробувань оновленої ракети завершили 11 жовтня 2011 року. Вона отримала нове бойове оснащення. Здатна ця ракета бити на відстань до 500 кілометрів.

Зранку росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Також зранку 18 жовтня російські військові завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Ворог влучив у приватний сектор у селищі Обухівка.

Знову, знову, знову п***ри (росіяни – 24 Канал) луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору,

– підкреслив Борис Філатов.

За словами міського голови, пошкоджені 6 будинків. Невдовзі у поліції уточнили, що мовиться про 8. Відомо також, що російська атака вбила одну людину.

Загинула 31-річна жінка, котру звали Катерина. У неї залишилося двоє дітей. Їм 13 і 1,5 року. На момент вибуху матір перебувала в оселі зі своїми дітьми. Ракета влучила у дитячу кімнату.

Ще четверо зазнали поранень. Серед них – один хлопчик, у якого у сідниці був уламок. Також осколкових поранень зазнала жінка. У неї ще й перелом передпліччя. Відомо також, що ушпиталили двох постраждалих – 35-річного чоловіка і 63-річну жінку.