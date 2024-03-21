Подробнее об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, общаясь с корреспондентом Суспильне Харьков. Он отметил, что под завалами здания в Холодногорском районе все еще могут быть люди.

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Идентификация тел погибших продолжается

Глава ОВА отметил, что под завалами здания в Холодногорском районе могут находиться до 10 человек. Именно в это сооружение российские военные попали в обед 20 марта. Известно, что сейчас продолжается идентификация тел погибших в результате террористического удара.

В МВД Украины в 16:29 21 марта сообщили, что спасателям удалось ликвидировать пожар, вызванный ракетным ударом по Харькову 20 марта. Известно, что площадь возгорания на гражданском производственном предприятии составляла около 10 тысяч квадратных метров.

Последствия ракетного удара по Харькову 20 марта / Фото ГСЧС Украины

В МВД отмечают, что спасатели сейчас занимаются разбором конструкций. Они также расчищают остатки сгоревших изделий из бумаги и ткани.

В Министерстве внутренних дел добавляют, что под обломками конструкций, вероятно, могут быть люди.

Напоминаем о важности находиться в укрытии во время воздушной тревоги. Если у вас нет возможности перейти к безопасным местам, то хотя бы придерживайтесь правила двух стен. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам здоровье и жизнь.

Что известно об атаке Харькова 20 марта

Российские военные 20 марта обстреляли Харьков. Как отметил Олег Синегубов, попадание было в производственное предприятие. Кроме того, повреждены складские помещения, автомобиль и многоэтажка.

Известно, что пострадали 9 человек: 7 госпитализировали, 1 от госпитализации отказался, а еще один человек находится на амбулаторном лечении. Погибли 5 человек.

Как отмечал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, российские военные для атаки на город использовали ракету Х-35.

По данным взрывотехников ГУ НП в области сегодня варвары применили по мирным жителям Харькова противокорабельную ракету Х-35,

– заявил Тимошко.

Он уточнил, что в результате атаки повреждения получили пятиэтажный дом, типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции, а также автомобиль.