Подробнее о ситуации в областном центре рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он сообщил, что количество пострадавших в результате атаки растет.

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Количество пострадавших растет

Воздушную тревогу на Николаевщине объявили в 14:29. Тогда жителей призвали перейти в укрытие, чтобы не рисковать собственной жизнью и здоровьем.

В 14:38 Виталий Ким написал "Видим все. Работаем". Этими словами он отреагировал на атаку Николаева ракетой, запущенной российскими военными.

В 14:43 стало известно, что на Николаевщине объявили отбой воздушной тревоги.

В 14:54 поступило сообщение от Виталия Кима, что пострадала одна женщина. Она не в тяжелом состоянии.

Через более 10 минут он уточнил, что пострадали 4 человека – три женщины и один мужчина.

По состоянию на 15:10 стало известно, что погибла одна женщина. На месте атаки продолжаются поиски.

По состоянию на 16:24 есть 6 пострадавших. Известно, что одному человеку помощь оказали амбулаторно.

Напоминаем о важности пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги. Если нет возможности перейти в безопасное место – воспользуйтесь правилом двух стен. Этот алгоритм действий может уберечь вам здоровье и жизнь.

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